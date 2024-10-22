Таки живой: убийство бизнесмена в Одесской области оказалось инсценировкой, подробности

Заказчик задержан во время передачи доказательств "убийства"

В Одессе правоохранители провели инсценировку убийства известного местного бизнесмена. Речь идет, вероятно, о Геннадии Бейбутяне — владельце автомобильного бизнеса и главе дачного кооператива "Лагуна".

К спецоперации полиция была вынуждена прибегнуть, чтобы предупредить его убийство, которое заказал 43-летний житель другой области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области. Имя бизнесмена, убийство которого инсценировали, назвали источники РБК.

Организатор преступления пообещал "киллеру" за убийство 80 тысяч долларов. Правоохранители сделали фото и видео якобы исполненного заказа. Когда "исполнитель" передавал эти доказательства, полиция задержала заказчика.

Во время задержания у злоумышленника обнаружили осколочную гранату. Ее отправили на экспертизу.

Суд арестовал подозреваемого без права залога. Ему грозит наказание за покушение на убийство (ч.2 ст.15, п.6 п.11 ч.2 ст.115 УКУ) и незаконное хранение взрывчатки (ч.1 ст.263 УКУ).

18 октября правоохранители сообщали, что Геннадия Бейбутяна якобы обнаружили застреленным у его автомобиля на Старолюстдорфской дороге. Полиция и СБУ проверяют, причастны ли к заказному убийству другие лица.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье мужчина до смерти избил знакомую, избавиться от тела ему помешали полицейские. Злоумышленник был задержан.