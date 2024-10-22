Не распустят до конца года? Нардеп рассказал, что будет с МСЭК после указа Зеленского

Депутат Верховной Рады прокомментировал решение президента

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский отреагировал на решение президента Владимира Зеленского о ликвидации центров медико-социальной экспертизы (МСЭК) к концу текущего года.

Об этом он написал в Telegram. Политик считает, что до 31 декабря 2024 года никакого роспуска МСЭК не будет, поскольку в соответствующем указе Зеленского нет ни слова о роспуске данных органов до данной даты.

Бужанский отметил, что на сегодняшний день в Украине насчитывается тысячи военнослужащих с инвалидностью, а также огромное количество гражданских людей с инвалидностью.

На месте МСЭК нужно создать новые органы, пишет Бужанский. При этом новую систему нужно строить таким образом, чтобы это не усложняло прохождение гражданами Украины военно-врачебных комиссий. Так же нужно урегулировать вопрос получения украинцами пенсий, чтобы они не пострадали в результате этой реформы.

"Слишком большой, важный, и болезненный этот вопрос, чтобы допустить в нем ошибку", — резюмировал Максим Бужанский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ждет центры МСЭК в Украине после указа президента Зеленского об их ликвидации.