Росіяни захопили нове село та мають інші успіхи: що відбувається на фронті (карта)

Тривають тяжкі бої

Йде 973-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 22 жовтня, до 22:00 на фронті сталося 122 бойових зіткнення. Росіяни мали просування.

Як повідомили аналітики DeepState, ворог окупував Новосадове (Краматорський район), а також просунувся у Кругляківці, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки. Також на карті уточнено ситуацію в Торецьку.

За даними Генерального Штабу Збройних Сил України, основні зусилля росіяни продовжують прикладати на Покровському напрямку. З початку доби станом на момент виходу зведення (22:00) ворог 40 разів атакував наші позиції. Бої йшли у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (22 жовтня, — ред.) окупанти на цьому напрямку втратили 168 військовослужбовців вбитими та 197 — пораненими. Знищено танк, чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, шість автомобілів та чотири мотоцикли. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще чотирьом артилерійським системам, трьом авто і чотирьом бойовим броньованим машинам противника", — йдеться у повідомленні.

Також дуже активні росіяни й на Курахівському напрямку, де за неповну добу було 35 атак. Ворог атакував поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки.

Як повідомляв "Телеграф", The Economist із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника пише, що Росія нині зайнята спробами захопити Покровськ, проте наступною метою може стати Запоріжжя. Крім того, вона може мати успіхи в Курській області.