Россияне захватили новое село и имеют другие успехи: что происходит на фронте (карта)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 973-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 22 октября, до 22:00 на фронте произошло 122 боевых столкновения. Россияне имели продвижение.

Как сообщили аналитики DeepState, враг оккупировал Новосадово (Краматорский район), а также продвинулся в Кругляковке, возле Богоявленки, Зоряного, Селидово и Новодмитровки. Также на карте уточнена ситуация в Торецке.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, основные усилия россияне продолжают прикладывать на Покровском направлении. С начала суток на момент выхода сводки (22:00) враг 40 раз атаковал наши позиции. Бои шли в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово.

"По предварительным подсчетам, сегодня (22 октября, — ред.) оккупанты на этом направлении потеряли 168 военнослужащих убитыми и 197 — ранеными. Уничтожены танк, четыре боевых бронированных машины, три артсистемы, шесть автомобилей и четыре мотоцикла. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще четырем артиллерийским системам, трем авто и четырем боевым бронированным машинам противника", — говорится в сообщении.

Также очень активны россияне и на Кураховском направлении, где за неполные сутки было 35 атак. Враг атаковал вблизи Гирника, Новодмитровки, Острого, Екатериновки и Антоновки.

Как сообщал "Телеграф", The Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника пишет, что Россия сейчас занята попытками захватить Покровск, однако следующей целью может стать Запорожье. Кроме того, она может добиться успехов в Курской области.