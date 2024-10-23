Этот радар позволяет украинской ПВО отслеживать 60 целей одновременно (фото, видео)

Радар дает обзор на 360 градусов

Украина получила NASAMS от Норвегии еще в 2023 году. Это ЗРК уже показало себя чрезвычайно эффективным. Благодаря своему радару AN/MPQ-64 F1 Sentinel, он может "следить" за 60 целями в воздухе одновременно.

Этот радар разработан компанией Raytheon. Он сигнализирует о ракетах, беспилотниках, самолетах, вертолетах, других воздушных объектах. Sentinel — это трехмерный радар, то есть он сообщает о дальности, пеленге и высоте отслеживаемых объектов.

Радар может похвастаться приборной дальностью до 120 км. Он использует передовую технологию узкого "карандашного луча", которая позволяет точно отслеживать десятки целей одновременно при сканировании на наличие новых угроз.

Радар можно буксировать

Радар весит примерно 1800 кг, его можно поднять на вертолете и разместить на крышах домов или специально построенных башнях для лучшего радиолокационного покрытия. Радар работает как на стационарных объектах, так и в условиях высокомобильных маневров. AN/MPQ-64 F1 обычно интегрируется в NASAMS, однако его можно объединять с ЗРК Patriot.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ЗРК NASAMS, одно из тех средств ПВО, которое входит в противовоздушную оборону Киева. Кроме него, в перечне наименований — самые эффективные ЗРК мира.