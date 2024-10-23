Чого чекати чоловіку, який не забрав повістку з пошти

У ТЦК дали відповідь

В Україні військовозобов'язані можуть отримати повістки за допомогою пошти. Якщо її не забрати в встановлений термін, то чоловік може понести адміністративну відповідальність.

Як розповів у етері телемарафону начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко, передає ТСН, аби забрати таку повістку з пошти у чоловіка є сім днів. Якщо цього не зробити, то особа має заплатити штраф.

"Постановою Кабміну № 560 визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх підтвердження. Тобто визначений певний перелік, і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності", — пояснив він.

Коротченко зазначив, якщо у встановлений термін військовозобов'язаний не з'являється на пошту для отримання повістки, то вона все одно буде вважатись доставленою. Після цього він має оплатити від 17 до 25,5 тисяч гривень штрафу.

Водночас за його словами, процес оповіщення поштою не налагоджений і повістки можуть приходити особам, які мають відстрочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як перевірити на дійсність повістку, яка була надіслана поштою.