Чего ждать мужчине, который не забрал повестку из почты

В ТЦК дали ответ

В Украине военнообязанные могут получить повестки посредством почты. Если ее не забрать в установленный срок, то мужчина может понести административную ответственность.

Как рассказал в эфире телемарафона начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко, передает ТСН, чтобы забрать такую повестку из почты у мужчины семь дней. Если этого не сделать, лицо должно заплатить штраф.

"Постановлением Кабмина № 560 определена уважительность причин неявки по повестке и процедура их подтверждения. То есть определен определенный перечень, и он должен быть документально подтвержден. Если это не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности", — пояснил он.

Коротченко отметил, что если в установленный срок военнообязанный не появляется на почту для получения повестки, то она все равно будет считаться доставленной. После этого он должен оплатить от 17 до 25,5 тысячи гривен штрафа.

В то же время, по его словам, процесс оповещения по почте не налажен и повестки могут приходить лицам, имеющим отсрочку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проверить на действительность, посланную почтой повестку.