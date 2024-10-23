Решит ли реформа проблемы МСЭК: аналитик дал интересный ответ

Ликвидация МСЭК имеет целью не устранить все сложности, а хотя бы уменьшить их

Анонсированное президентом Владимиром Зеленским решение о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), многие члены которых были уличены в коррупции, и реформа системы не приведет к решению проблем с назначением инвалидности рядовым гражданам.

Об этом YouTube-каналу Telegraf UA рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочко.

Эксперт напомнил, что есть нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок получения и соответствия той или иной группе инвалидности, определения пригодности или непригодности к военной службе. Но при этом гражданам следует и самим читать и знать законодательную базу.

— Случаев, когда есть основания обращаться в суд, очень много. Если мы говорим о крупных городах (Киеве и областных центрах), где люди больше осведомлены о законодательстве, они понимают порядок отстаивания этих прав и имеют шанс отстоять это право в суде, — говорит глава "Вежі".

Пожалуй, я был бы наивен, если скажу, что реформа решит все проблемы. Нет, не решит – человеческий фактор будет присутствовать в любом случае. И у нас будут проблемы, но задача на данном этапе стоит снизить количество таких проблем.

В качестве примера Валерий Клочко привел реакцию наших западных партнеров на историю с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, чей муж лежал на кровати с найденными при обыске 6 млн долларов наличными.

— Нам говорят: "У вас не хватает денег на дроны, так вон на кровати у вас миллионы лежат". И таких примеров масса.

Напомним, "Телеграф" писал, что после скандала с массовым назначением инвалидностей прокурорам в Хмельницкой области генпрокурор Костин подал в отставку.