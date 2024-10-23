Названо умову, за якої в Україні можуть почати мобілізувати 16-річних

Тимочко наголосив на необхідності перевірки бронювання

На даний момент зниження призовного та мобілізаційного віку в Україні не обговорюється. Однак у майбутньому можуть скластися умови, через які доведеться піти на такий крок.

На цьому наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Він нагадав, що в Україні зараз мобілізаційний вік настає з 18 років, а призовний з 25 років.

"Я чув заяви та цифри, що за найгіршого сценарію можуть мобілізувати 16-ти літніх", — каже Тимочко.

Однак глава Ради резервістів зазначає, що це лише теоретично, якщо весь чоловічий ресурс у віці від 25 до 50 років опиниться в армії.

"Зараз ми це не обговорюємо, ми маємо можливість призивати вікову категорію 25-ти років і вище", — запевнив він.

Тимочко також наголосив на необхідності перевірки бронювання.

"Якщо буде проведено перевірку щодо бронювання, то частина людей, які отримали бронь у незаконний спосіб, можуть вивільнитися для армії. Також потрібен перегляд системи освіти. Нещодавно затримали ректора Ужгородського університету, у якого раптом з'явилися 300 аспірантів від 25 років. Це університет приватний, але й у державних на конкретний факультет можуть мати по 5-10 аспірантів", — розповідає Тимочко.

Таким чином, резюмував він, якщо буде проведено аудит цієї вікової категорії, і вже справді не буде звідки черпати людей, тоді, на його думку, "можна говорити про зниження мобілізаційного призовного віку до 18 років".

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік.