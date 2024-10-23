Названо условие, при котором в Украине могут начать мобилизовать 16-летних

Тимочко акцентировал на необходимости проверки бронирования

В настоящий момент снижение призывного и мобилизационного возраста в Украине не обсуждается. Однако в будущем могут сложиться условия, из-за которых придется пойти на такой шаг.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко. Он напомнил, что в Украине сейчас мобилизационный возраст наступает с 18 лет, а призывной с 25.

"Я слышал заявления и цифры, что при худшем сценарии могут мобилизовать 16-ти летних", — говорит Тимочко.

Однако глава Совета резервистов отмечает, что это только в теории, если весь мужской ресурс в возрасте от 25 до 50 лет окажется в армии.

"Сейчас мы это не обсуждаем, у нас есть возможность призывать возрастную категорию 25-ти лет и выше", — заверил он.

Тимочко также акцентировал на необходимости проверки бронирования.

"Если будет проведена проверка по бронированию, то часть людей, которые получили бронь незаконным способом, могут высвободиться для армии. Также нужен пересмотр системы образования. Недавно задержали ректора Ужгородского университета, у которого вдруг появились 300 аспирантов от 25 лет. Это университет частный, но и в государственных на конкретный факультет могут иметь по 5-10 аспирантов", — рассказывает Тимочко.

Таким образом, резюмировал он, если будет проведен аудит этой возрастной категории, и уже действительно не будет откуда черпать людей, тогда, по его мнению, "можно будет говорить о снижении мобилизационного призывного возраста до 18 лет".

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