Україна буде зі світлом? Як планують захищати плавучі електростанції на Одещині від обстрілів

Судна технічного флоту з генераторними установками будуть розміщені у спеціальних зонах

На Одещині планують розмістити плавучі електростанції. Їх захищатимуть не лише засобами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власне джерело, знайоме з реалізацією цього проєкту. На його думку, встановлення плавучих електростанцій є цілком реальною ідеєю, яку планують реалізувати вже найближчим часом.

Зазначається, що судна технічного флоту з генераторними установками (газопоршневими та/або газотурбінними) розмістять у зонах, що знаходяться під серйозним захистом ППО. При цьому що важливо, вони будуть не під українським прапором.

"ППО і те, що суди будуть не під українським прапором, має захистити їх від атак", — сказало джерело.

Варто додати, що у вересні 2024 року Кабінет міністрів України затвердив заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на судах технічного флоту.

Своєю чергою Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), затвердила особливі умови підключення плавучих електростанцій до системи передачі на час воєнного стану.

Згідно з оцінкою "Укренерго", плавучі електростанції можуть додати 250 МВт генерації електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, коли в Україні знову почнуть вимикати світло.