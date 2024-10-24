Якщо до бомбосховища далеко: українці встановлюють металеві укриття у квартирах (фото і ціни)

Ідея компактних захищених місць з’явилася достатньо давно

Українські виробники після двох з половиною років повномасштабного вторгнення та проблем з бомбосховищами налагодили виробництво кімнатних "бункерів". Зазвичай це металеві капсули, які захищають від поранення склом, уламками, обвалу будівель, падіння конструкцій.

Колись схожі укриття рятували життя у Великій Британії, а потім перекочували з осель в музеї. Тепер кожен підліток може побачити укриття своїх прадідусів й прабабусь. "Телеграф" дізнався, які бувають модульні укриття в Україні, скільки коштують та хто першим масово запустив у використання цей винахід.

Капсули життя у Великій Британії

У міських музеях Британії, де розповідається про історію певного населеного пункту, часто можна побачити такий винахід: залізну клітку з матрацом всередині.

Сховище Моррісона в музеї Лестера, Британія

Це сховище Моррісона часів Другої світової, яке використовували як укриття від нічних обстрілів усередині будинку. Головною метою кліток був захист від падіння на голову цегли.

Сховища надсилалися адресатам у розібраному вигляді, містили 359 деталей і їх потрібно було збирати самостійно. Стали популярними через відсутність підвалів у британських будинках.

Капсула життя

Вже в сучасні часи, після початку війни з Росією, винахідник із Києва Сергій Захарін розробив сталеву модульну конструкцію для квартир "Капсула життя". Вона не розрахована на пряме влучання, але здатна втримати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву боєприпасів.

Збірна сталева конструкція, розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісних будівлях і приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Елементи скріплюються болтами.

Вага капсули — 750 кілограмів. Сергій довів, що "Капсула життя" витримає, якщо обвалиться навіть цілий 16-поверховий будинок. Вартість такого укриття — 70 000 гривень.

Бронекульки та БУМчики від "Залізної волі"

Українська інженерна компанія "Залізна Воля" створює броньовані захисні конструкції, які можна встановлювати у кімнаті чи в офісі. На сайті зазначається, що укриття випробовують: вивозять на відкриту місцевість та стріляють з АК-47 та гармат 152 калібру. Ціни не вказані.

Укриття "Бронекулька" можна встановити у квартирі, воно вміщує до 5 осіб, важить 1,2 т. Товщина вогнетривкої бронесталі: 6 мм.

Всередину додаються 5 відкидних стільців або 2 ліжка на випадок нічних тривог. Конструкція обладнана двома дверима та східцями. Має природну вентиляцію (зі спеціальними клапанами на випадок розлітання уламків чи пожежі).

Броньоване укриття "БУМчик" за формою нагадує арку. Його потрібно ставити всередині помешкання — воно забезпечує цілісність укриття під час падінь бетонних перекриттів.

Маса: 1,50 т, товщина стінки: 6 мм звичайної або броньованої сталі, товщина ребер жорсткості: 20 мм. Всередині вмістяться від 4 до 8 осіб залежно від моделі.

Містить вхідні двері з двома ручками, а також аварійний люк у підлозі на випадок перекидання укриття. Забезпечена природна вентиляція.

Паритет-К

Бронекапсули-укриття доступні також у бренду "Паритет-К". Виготовлені з металу 5 мм для захисту від уламків та дії інших небезпечних обставин.

Бронекапсула має модульну конструкцію з панелей із додатковими ребрами жорсткості, які збираються/розбираються двома особами впродовж двох-трьох годин.

Ціна: від 129 000 грн до 198 000 грн залежно від місткості. Найменша капсула вміщує 3 людей, найбільша — 6. Що цікаво, замовити собі таке укриття можна буквально на Prom.ua.

Бункерок

Компанія BUNKER-OK пропонує ховатися від обстрілів у сотах з металу. Укриття під назвою "Sota" захищають від осколків боєзарядів, ударних хвиль та інших небезпечних елементів.

Можна встановлювати всередині офісів, складів, виробничих чи торгівельних площ. Укриття можуть бути розміщені як окремо стоячі наземні, так і частково або повністю заглиблені у землю.

Залізне укриття Sota виготовлене з важкого металу, з'єднаного болтами. Каркас складається з профільної труби, кутка та листового металу, товщиною не менше 6 мм. Найдешевша модель коштує 385 000 грн та вміщує до 3 осіб. Найдорожча коштуватиме 690 000 грн. та вміщує до 6 осіб.

Зазначимо, що ми розглянули лише ті укриття, які можна зібрати вдома з металевих модулів. Проте ринок укриттів набагато ширший і пропонує навіть зведення приватних бункерів, викопування укриттів з вентиляцією тощо. Тому опції обмежуються лише розміром території та бюджетом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які зараз ціни на оренду будинків із бомбосховищем під Києвом.