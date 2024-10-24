Скандал прокурорам — не завада? На скільки ще їм хочуть підняти зарплати

2025 року на виплати прокурорам доведеться додатково витратити майже 3 млрд гривень

Зарплати прокурорів 2025 року можуть зрости ще на чверть, оскільки керівництво Офісу генерального прокурора вирішило змінити порядок нарахування їм посадового окладу. І таке підвищення загалом обійдеться державному бюджету майже в 3 млрд грн.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Для педагогів без шансів, суддям — премії, прокурорам — вищу зарплату: Ніна Южаніна про сюрпризи бюджету-2025".

— Цього року я вперше брала участь у засіданнях робочої групи бюджетного комітету ВР, де розглядали пропозиції до держбюджету. Хотілось зрозуміти чи бачать ті, що вносить наша фракція ("Європейська солідарність". — Ред.), чи намагаються в них розібратися. Адже ми показали, що видатки можна зменшити аж на 99 млрд 640 млн гривень. Учасників обговорення зацікавило, а що це може бути?! А це, наприклад, бюджетна програма 0901010, відповідно до якої передбачено збільшення видатків на оплату праці прокурорів на 2 млрд 744 тис. гривень порівняно з 2024 роком, — пояснює нардеп.

За її словами, чомусь саме зараз генеральний прокурор (22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку. — Ред.) та відповідальні працівники прокуратури, які подавали бюджетний запит, вирішили застосувати при визначенні посадового окладу збільшений більше, аніж на чверть розмір прожиткового мінімуму.

— Він становить 1600 гривень й не змінювався з 2021 року, а зараз пропонується орієнтуватися на цифру 2102 гривень — таку, як в інших державних органах. Зараз оклад прокурора окружної прокуратури — це 25 прожиткових мінімумів, але є ще багато різних надбавок, який впливає на остаточний розмір виплат. На моє питання, якою зараз є середня заробітна плата прокурорів, мені відповіли, що 68 тис. гривень. А на уточнення, чому саме зараз виникла пропозиція про перегляд прожиткового мінімуму, відповіді не було, — каже Ніна Южаніна.

І все це на тлі скандалу з пенсіями прокурорів за інвалідністю, які вони отримують паралельно з зарплатою.

— І це окрема тема, з якою потрібно розбиратися, скільки таких спеціальних пенсій призначено й чи існували для цього законні підстави (22 жовтня відбулось засідання РНБО, на якому було ухвалене рішення з проведення повного аудиту пенсій та інших нарахувань посадовців, які могли "організувати" собі інвалідність — Ред.). Наразі діє обмеження щодо максимального розміру таких виплат. Він не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, це 23 610 гривень. Але якщо це обмеження буде знято, то можуть бути пенсії дуже високі, — попередила членкиня бюджетного комітету Ради.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, які області відзначились найбільшою кількістю "інвалідів" серед прокурорів.