Україна назавжди переходить на зимовий час: коли і куди переводити стрілки годинника

Дивна на постійній основі залишиться у часовому поясі GMT +2

Наприкінці жовтня 2024 року в Україні востаннє переведуть годинник. Таким чином, у нашій країні на постійній основі тепер буде лише зимовий час.

"Телеграф" розповідає, коли потрібно переводити годинник і в який час. Зазначимо, що сучасні телефони та інші електронні пристрої переводяться автоматично, але механічний годинник слід перекладати вручну.

Так, переведення годинника цього року буде в неділю, 27 жовтня. Час потрібно перевести о 4:00 на годину тому. Це означає, що вночі буде на одну зайву годину більше сну.

Після цього Україна назавжди залишиться у часовому поясі GMT+2. Такі зміни призведуть до того, що влітку в Донецькій, Луганській, частині Запорізької та Харківської областей світатиме о 3-й ночі, а темнітиме о 9-й вечора. У той же час рано темнітиме в західних областях.

Ще у липні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналіст Віталій Чепінога розкритикував скасування переведення годинників. Він вважає, що нардепи погарячкували з ухваленням цього рішення.