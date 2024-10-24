Усередині загорілися люди: у Пермі дівчата підпалили офіс "Єдиної Росії" (фото, відео)

На даний момент особистості паліїв поки не встановлені

У російському місті Перм дві дівчини підпалили офіс "Єдиної Росії". Усе те, що відбувалося, вони знімали на мобільний телефон.

Про це пише Telegram-канал Baza. Зазначається, що підпал стався пізно увечері 23 жовтня.

"За попередньою інформацією до будівлі відділення партії підійшли дві дівчини, які кинули у вікна кілька пляшок із запальною сумішшю", — йдеться у повідомленні.

Після того, що сталося, як пише паблік, дівчата втекли з місця. На цей час їх особи поки не встановлені.

Інший паблік повідомляє, що пожежу загасили приблизно 20 хвилин, а його площа склала 40 кв. м.

"Там уже спалахнула жінка", — розповідає очевидець.

"За словами представника регіонального відділення "Єдиної Росії" В’ячеслава Григор’єва, кілька днів тому партія відправляла гуманітарний вантаж, і "якщо скласти два і два", то те, що сталося, — помста", — зазначили в Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року в російському Новосибірську підпалили управління ФСБ. Один із кабінетів установи вигорів повністю. Наразі вікна в ньому забиті, а також залишилися сліди диму на фасаді будівлі.