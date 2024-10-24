Украина будет со светом? Как планируют защищать плавучие электростанции на Одесчине от обстрелов

Суда технического флота с генераторными установками будут размещены в специальных зонах

В Одесской области планируют разместить плавучие электростанции. Их будут защищать не только средствами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственный источник, знакомый с реализацией этого проекта. Он считает, что установка плавучих электростанций – вполне реальная идея, которую планируют реализовать уже в ближайшее время.

Отмечается, что суда технического флота с генераторными установками (газопоршневыми и/или газотурбинными) разместят в зонах, которые находятся под серьезной защитой ПВО. При этом, что важно, они будут не под украинским флагом.

"ПВО и то, что суда будут не под украинским флагом, должно будет защитить их от атак", – сказал источник.

Стоит добавить, что в сентябре 2024 года Кабинет министров Украины утвердил меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота.

В свою очередь, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила особые условия подключения плавучих электростанций к системе передачи на время военного положения.

Согласно оценке "Укрэнерго", плавучие электростанций могут добавить 250 МВт генерации электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, когда в Украине снова начнут отключать свет.