"Будемо моделювати роботу": Галущенко назвав умову відсутності відключень світла взимку

Зараз енергосистема стабілізована, відключень можна буде уникнути

Україна готова до більш-менш стабільного проходження зимового періоду. Проте робота енергетичної системи буде залежати від того, чи спробують російські окупанти її атакувати, та чи вдасться відбити ці атаки.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна". За його словами, зараз енергосистема стабілізована, тому відключень вдасться уникнути.

"Єдиний фактор, який може суттєво вплинути на ситуацію, це подальші масовані обстріли. І навіть не сам факт обстрілів, а наскільки ці обстріли вплинуть на енергосистему, які об'єкти вони зможуть знищити або не зможуть. Залежно від цього будемо моделювати роботу енергосистеми. Відносно сьогодні відключень нема, і ви ж самі бачите, що вже майже другий місяць у нас нема графіків відключень", – додав він.

Як писав "Телеграф", експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що у разі зниження температури до 10 градусів морозу, відключення світла триватиме від 10 до 12 годин на добу. На його думку, енергетика України готова лише до теплої зими.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що українські енергетики відновлюють пошкоджену російськими ударами генерацію "фантастичними темпами". Завдяки цьому до температури повітря на рівні 0 градусів обмежень електропостачання не буде потрібно, але це за відсутності нових атак.

Раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Єлизавета Ясько закликала українців готуватися до масштабних відключень світла взимку.