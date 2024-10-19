Росіяни знов атакували українську енергосистему, місцями ввели графіки аварійних відключень

Тривають відновлювальні роботи

Росіяни продовжують атакувати енергетичну систему України. В ніч на 19 жовтня вони вдарили по енергооб'єктах у Сумській та Чернігівській областях, на Сумщині були змушені ввести графіки аварійних відключень.

Як повідомила Сумська ОВА, минулої ночі росіяни вдарили КАБами (кореговані авіаційні бомби) та "шахедами" вдарили по Шосткинській громаді. Є постраждалі та руйнування.

"Засобами ППО 3 "Шахеда" було знищено. Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини", — йдеться у повідомленні.

Електропостачання частково вдалося відновити, роботи тривають. Також на місцях прильотів працюють всі необхідні служби.

У "Сумиобленерго" поінформували, що за розпорядженням "Укренерго" з 8:57 на території Сумської області введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги. Знеструмлюються Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

Також росіяни в ніч на 19 жовтня атакували обʼєкти енергопостачання на Чернігівщині. Як повідомили у Чернігівській обласній державній адміністрації, через удар росіян по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині виникла пожежа. За кілька годин її локалізовано. Загрози електропостачанню в області на цей час немає.

Як повідомляв "Телеграф", міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що зараз енергосистема стабілізована, тому відключень вдається уникнути. Єдиний фактор, який може суттєво вплинути на ситуацію, це подальші російські масовані обстріли.