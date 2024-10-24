Проверить субсидию можно единственным способом – займет всего 5 минут

Решение о предоставлении субсидии можно посмотреть двумя путями

Субсидия в Украине начисляется тем домохозяйствам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Если вы подали документы на получение субсидии в пенсионный фонд есть до двух недель времени для того, чтобы дать ответ.

Жилищная субсидия на отопительный период рассчитывается с 1 октября по 30 апреля. Если вы подали документы на получение субсидии или уже получали выплату, основную информацию можно увидеть в своем личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда по ссылке https://portal.pfu.gov.ua.

Если вы ждете ответа на свое обращение, то она поступит в раздел "Мои сообщения", подраздел "Индивидуальные сообщения". Здесь вы увидите решение о субсидии. Если вам интересна другая фактологическая информация о назначенной вам выплате, то о ней детали появятся в разделе "Моя субсидия", в частности, когда и какая сумма была начислена.

Проверка данных на портале Пенсионного фонда – единственный способ узнать корректную информацию о начислении субсидии. До того как субсидии отдали в подчинение Пенсионному фонду, проверить субсидию можно было на сайте subsidii.ioc.gov.ua, однако информация на нем неактуальна уже несколько лет.

Если вы подавали документы через портал "Дия", ответ на ваше обращение поступит ваш личный кабинет на этом портале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине также предоставляют субсидию на приобретение печного топлива. Этой субсидией могут воспользоваться не все. Недавно ее размер был увеличен – часть получателей до декабря получит доплату.