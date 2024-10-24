Одного із синів назвав на честь батька: що відомо про особисте життя старшого сина Януковича, який став росіянином (фото)

Олександр Янукович отримав російське громадянство і має бізнес у РФ

Олександр Янукович — старший син президента Президента України Віктора Януковича. Він довгий час живе у Росії, має там свій бізнес, а нещодавно стало відомо, що одержав російське громадянство.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Олександра Януковича, який нещодавно набув російського громадянства.

Олександр Янукович — що відомо про особисте життя сина екс-президента України

Олександр Янукович народився в Єнакієвому Донецької області 10 липня 1973 року, зараз йому 51 рік. Він має освіту стоматолога, проте багато років займається бізнесом — спочатку в Україні, а останніми роками в Росії. Тепер стало відомо, що син президента-втікача отримав російське громадянство.

Відомо, що Олександр Янукович також виїхав із України за часів Революції Гідності у 2014 році. І виїхав, звісно ж, до Росії. 10 років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі свою компанію. А основним видом діяльності підприємства у документах вказується управління фінансово-промисловими групами.

Щодо сім'ї, то згідно з даними з Вікіпедії, у Олександра Януковича є дружина Олена та двоє синів — Віктор та Олександр. Схоже, одного з дітей він назвав на честь батька, а іншого на честь себе. Оскільки Олександр Янукович та його дружина ведуть непублічний спосіб життя, у мережі практично немає їхніх свіжих фото.

Проте, як виглядає дружина сина Януковича, можна побачити на кадрах за 2012 рік. На цих знімках також є молодший син Януковича Віктор, який загинув 2015 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, за що сидів Віктор Янукович і як він тоді мав вигляд. Екс-президенти мали дві судимості та дитячу колонію.