Часів Яр перетворюється в руїни: яка зараз ситуація у місті, карти, (відео)

Російські війська продовжують атакувати позиції українських військових

Ситуація у Часовому Яру стає все напруженішою. Російські війська інтенсивно обстрілюють місто, використовуючи артилерію, авіацію та дрони.

Місто, де раніше проживало понад 15 тисяч людей, поступово перетворюється на руїни. За даними телеграм-каналу Deutsche Welle, зруйнована більшість будівель в середмісті.

У жовтні армія РФ прорвала одну з ліній оборони на південь від міста. Російські військові намагаються просуватися вперед малими групами по 3-5 осіб. За словами бійця з позивним Марвел з 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, штурми відбуваються переважно вранці або вночі, коли видимість обмежена.

Станом на ранок 24 жовтня російські військові здійснили 11 спроб штурму позицій ЗСУ в районі Часового Яру та Торецька. Генштаб повідомляв про відбиття двох атак поблизу Часового Яру та Предтечиного на Краматорському напрямку.

Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом з іншими формуваннями стримують натиск російських десантно-штурмових та мотострілецьких підрозділів.

На відео, опублікованому військовими, видно зруйнований центр міста та повністю знищений цегельний завод. Російські війська продовжують атакувати позиції українських військових у районі каналу Сіверський Донець – Донбас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Краматорську підірвали авто начальника бойової підготовки ЗСУ. Деталі замаху з’ясовують правоохоронці.