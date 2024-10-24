Часов Яр превращается в руины: какая сейчас ситуация в городе, карты, (видео)

Российские войска продолжают атаковать позиции украинских военных

Ситуация в Часовом Яру становится все более напряженной. Российские войска интенсивно обстреливают город, используя артиллерию, авиацию и дроны.

Город, где раньше проживало более 15 тысяч человек, постепенно превращается в руины. По данным телеграмм-канала Deutsche Welle, разрушено большинство зданий в центре населенного пункта.

В октябре армия РФ прорвала одну из линий обороны к югу от города. Российские военные пытаются продвигаться вперед малыми группами по 3-5 человек. По словам бойца с позывным Марвел из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, штурмы происходят преимущественно утром или ночью, когда видимость ограничена.

По состоянию на утро 24 октября российские военные предприняли 11 попыток штурма позиций ВСУ в районе Часового Яра и Торецка. Генштаб сообщал об отражении двух атак вблизи Часового Яра и Предтечиного на Краматорском направлении.

Подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вместе с другими формированиями сдерживают давление русских десантно-штурмовых и мотострелковых подразделений.

На видео, опубликованном военными, виден разрушенный центр города и полностью уничтожен кирпичный завод. Российские войска продолжают атаковать позиции украинских военных в районе канала Северский Донец – Донбасс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Краматорске взорвали авто начальника боевой подготовки ВСУ. Детали покушения выясняют правоохранители.