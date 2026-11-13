Не Вова і не Володя: як лагідно називати Володимира українською

Ім’я має слов’янське походження та окрему форму для звертання

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Імена в українській мові часто мають кілька скорочених і пестливих форм, які використовують у родинному колі та дружньому спілкуванні. Деякі з них звучать незвично, але цілком природно вписуються в українську мовну традицію.

Про різноманіття варіантів одного з таких імен нагадав Адам Діденко у дописі в Threads. Він розповів, як можна лагідно та скорочено називати Володимира, навівши цілу добірку форм.

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Серед запропонованих варіантів — Володимирко, Володась, Володасик, Володик, Володичок, Володенька та Володечка. Також у переліку є Вовасик і Вовуся.

Для Володимира згадали форми Володимирко, Володась і Вовасик Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що означає це ім'я

Володимир – ім’я слов’янського походження зі значеннями "той, хто володіє у мирі" та "великий своїм володінням". Його пов’язують з основами, що означають "володіти, мати владу" та "мир, велич, слава". В українській традиції закріпилася форма з кореневим "о" – Володимир, на відміну від російського "Владимир".

Як повідомляв "Телеграф", українською Артема можна називати Артемком та іншими пестливими формами.