На заході України таки запрацюють мовні інспектори: коли та де чекати

Нещодавно пройшли перші організаційні збори волонтерів

В Івано-Франківську стартує ініціатива з популяризації української мови – 28 жовтня у місті розпочнуть працювати перші мовні інспектори-волонтери. Нагадаємо, про ідею запровадити мовні патрулі у місті говорилося ще на початку вересня.

Про початок роботи інспекторів-волонтерів повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час етеру на ТРК "Вежа". Він розповів, що перші організаційні збори волонтерів пройшли 24 жовтня. Зібрали близько 40 учасників.

Особливістю зустрічі стало те, що третину присутніх склали внутрішньо переміщені особи, а більшість волонтерів – це молоді, прогресивні люди, що стало приємною несподіванкою для міського голови.

"Я очікував, що це будуть переважно люди старшого віку, але прийшло дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них третина — внутрішньо переміщені особи", — зазначив Марцінків.

Діяльність мовних інспекторів буде строго регламентована законодавством та включатиме широкий спектр культурно-просвітницьких заходів. Зокрема, на зимовий період заплановані зустрічі з письменниками та театральні постановки. Також у місті продовжать роботу безкоштовні курси української мови.

У своєму Facebook міський голова поділився світлинами з зустрічі, та наголосив на тому, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українці не мають жодного морального права толерувати мову ворога.

"Ми добилися того, щоб у Франківську не було жодної московської церкви. Ми проводимо безкоштовні курси української мови. Ми маємо бути 100% україномовним містом. Містом — патріотів своєї країни!" — зауважив мер.

Він також додав, що нині у Франківську триває набір волонтерів. Бажаючі можуть обрати різні напрямки діяльності: від розповсюдження інформаційних матеріалів до моніторингу дотримання мовного законодавства та участі в просвітницьких заходах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому мовні патрулі в Івано-Франківську не запрацювали наприкінці вересня, як це планувалося раніше.