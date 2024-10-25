На западе Украины таки заработают языковые инспекторы: когда и где ждать

Недавно прошло первое организационное собрание волонтеров

В Ивано-Франковске стартует инициатива по популяризации украинского языка – 28 октября в городе начнут работать первые языковые инспекторы-волонтеры. Напомним, об идее внедрения языковых патрулей в городе говорилось еще в начале сентября.

О начале работы инспекторов-волонтеров сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время эфира на ТРК "Башня". Он рассказал, что первое организационное собрание волонтеров прошло 24 октября. Собрали около 40 участников.

Особенностью встречи стало то, что треть присутствующих составили внутренне перемещенные лица, а большинство волонтеров – молодые, прогрессивные люди, что стало приятной неожиданностью для городского головы.

"Я ожидал, что это будут преимущественно люди постарше, но пришло очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них треть — внутренне перемещенные лица", — отметил Марцинков.

Деятельность языковых инспекторов будет строго регламентирована законодательством и будет включать в себя широкий спектр культурно-просветительских мероприятий. В частности, на зимний период намечены встречи с писателями и театральные постановки. Также в городе продолжат работу бесплатные курсы украинского языка.

В своем Facebook городской голова поделился фотографиями со встречи, отметив, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, украинцы не имеют никакого морального права толеровать язык врага.

"Мы добились того, чтобы во Франковске не было ни одной московской церкви. Мы проводим бесплатные курсы украинского языка. Мы должны быть 100% украиноязычным городом. Городом — патриотов своей страны!" — заметил мэр.

Он также добавил, что в настоящее время во Франковске продолжается набор волонтеров. Желающие могут выбрать разные направления деятельности: от распространения информационных материалов до мониторинга соблюдения языкового законодательства и участия в просветительских мероприятиях.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, почему языковые патрули в Ивано-Франковске не заработали в конце сентября, как это планировалось ранее.