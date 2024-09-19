Будуть навіть викликати поліцію: мер Івано-Франківська пояснив, як працюватимуть мовні інспектори

Їхня робота не обмежиться лише зауваженнями

В Івано-Франківську в жовтні з'являться мовні інспектори. Вже 74 людини погодилися долучитися до цієї ініціативи.

Про це в ефірі радіо "Західний Полюс" розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що мовним інспектором може стати будь-яка людина.

"Ми до кінця цього тижня ще очікуємо заявок наших бажаючих, згодом буде короткий відбір, навчання. І люди будуть працювати, як громадські інспектори, волонтери", – підкреслив Марцінків.

За словами міського голови, вони працюватимуть вони на громадських засадах та робитимуть зауваження тим, хто буде розмовляти в публічному просторі російською. Також особливу увагу мовні інспектори приділятимуть популяризації курсів української мови.

"Як в онлайн, так і в офлайн режимі, тому долучайтеся, і вже наші волонтери, наші інспектори зможуть популяризувати ці курси, роздавати відповідні матеріали. Тому, будь ласка, приходьте, навчайтеся української мови", — сказав Марцінків.

Він наголосив, що інспектори будуть робити зауваження толерантно. А у випадку, якщо люди реагуватимуть на це агресивно, то вони викликатимуть поліцію.

"Будуть казати про те, що ми просимо вас розмовляти державною мовою і популяризувати. Казати, якщо вам важко говорити українською мовою, то є онлайн-курси, є звичайні курси української мови, пройдіть навчання і вам буде легше спілкуватися українською мовою", — підкреслив міський голова.

Нагадаємо, на сайті Кабінету Міністрів України з'явилась петиція про створення мовної поліції. Також в ній просять про звільнення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.