Чому не запрацювали мовні патрулі в Івано-Франківську: в мерії дали відповідь

Заступник мера Івано-Франківська розповів, в чому проблема

В Івано-Франківську так і не запрацювали мовні патрулі. Їх планували створити для контролю за дотриманням мовного законодавства. Безкоштовно працювати люди не захотіли, а місто не виділяє коштів на цю ініціативу.

Станом на 20 вересня мовні інспектори так і не розпочали свою діяльність.Про це йдеться у відповіді Івано-Франківської міської ради на запит "Українських новин".

Заступник мера Івано-Франківська Федорів повідомив, що з міського бюджету не виділяються кошти на оплату праці та функціонування патрулів. Мало того, фінансування на ці потреби навіть не передбачене.

Також повідомляється, що виконком Івано-Франківської міської ради не розробляв та не затверджував положення про роботу мовних інспекторів.

Раніше новина про появу "мовних інспекторів" в Івано-Франківську викликала значний інтерес в українців. Багато хто цікавився, як саме вони працюватимуть.

За словами Руслана Марцінківа, мовні патрулі не мали б права карати порушників. Їхнє завдання полягало у спостереженні за дотриманням мовного законодавства та популяризації державної мови у публічному просторі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав" що мер Івано-Франківська потрапив у скандал. Міський голова розкритикував своїх заступників за проведення тендерів на великі суми.