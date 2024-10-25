Які прізвища пішли від слов'янських божеств, таких всього одинадцять

Вони не є дуже поширені у наші дні

Українські прізвища несуть інформацію про далеких предків. Деякі говорять, що вони були іноземцями, а інші уходять корінням у язичницькі часи.

Про те, які родові імена походять від слов'янських божеств, розповіла етнологиня, філософиня та релігієзнавчиня Галина Лозко у своїй книзі "Рідні імена. Слов'янський іменослів". Ці прізвища не є дуже поширеними в Україні в наші дні, проте все ж таки збереглися.

Найпоширеніше з них — Дідух. За даними сайту "Рідні" його мають 4 588 жителів України. Воно посідає 817 місце за поширеністю.

Менш поширене прізвище, яке зародилося ще у дохристиянські часи — Волос. За поширенням в сучасній Україні воно аж на 2 207 місці та має 2 057 носіїв.

Родове ім'я Перун носять 1 178 українців. Воно перебуває на 4160 місці за поширеністю. Прізвище Велес має всього 9 носіїв.

Які ще прізвища пішли від слов'янських божеств:

Леляк,

Дажбогович,

Русаль,

Ворожко,

Керечун,

Чортулинець,

Віщун.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища свідчать, що предки були видатними кулінарами. Загалом в Україні налічується дев’ять таких родових імен. При цьому частина їх зустрічається не тільки в нашій країні, а й у Польщі.