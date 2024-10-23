Перевірте по прізвищу, чи були ваші предки успішні в бізнесі і чи передався вам їхній талант

Усього таких родових імені налічується чотири

За кожним українським прізвищем тягнеться цікава історія її створення. Раніше наші предки давали родові імена за звичками, хобі, зовнішнім виглядом, особливостями характеру, а також виходячи зі сфери діяльності людини.

Львівський мовознавець Юліан Редько розповів про це у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Він зазначає, що серед багатьох родових імен є ті, які присвоювали бізнесменам та підприємцям.

Ці люди встигли успішний бізнес у сфері торгівлі. Вони закуповували та реалізовували товар, володіючи власною крамницею (магазином).

При цьому є одна цікава деталь — усі прізвища починають на літеру До.

Прізвища, які давали бізнесменам у сфері торгівлі, звучать так:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки раніше давали людям, які захоплювалися кулінарією чи професійно займалися цією справою. Загалом таких родових імен налічується дев’ять. При цьому частина їх зустрічається не тільки в нашій країні, а й у Польщі.