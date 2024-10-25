Какие фамилии пошли от славянских божеств, таких всего одиннадцать

Они не очень распространены в наши дни

Украинские фамилии несут информацию о дальних предках. Некоторые говорят, что они были иностранцами, а другие уходят корнями в языческие времена.

О том, какие родовые имена произошли от славянских божеств, рассказала этнолог, философ и религиовед Галина Лозко в своей книге "Родные имена. Славянский именослов". Эти фамилии не очень распространены в Украине в наши дни, однако все же сохранились.

Самая распространенная из них – Дидух. По данным сайта "Рідні", ее имеют 4 588 жителей Украины. Она занимает 817 место по распространенности.

Менее распространена фамилия, зародившаяся еще в дохристианские времена — Волос. По распространению в современной Украине она на 2 207 месте и имеет 2 057 носителей.

Родовое имя Перун носят 1 178 украинцев. Она находится на 4 160 месте по распространенности. Фамилия Велес имеет всего 9 носителей.

Какие еще фамилии произошли от славянских божеств:

Леляк,

Дажбогович,

Русаль,

Ворожко,

Керечун,

Чортулинец,

Вищун.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии свидетельствуют, что предки были выдающимися кулинарами. В целом в Украине насчитывается девять таких родовых имен. При этом часть из них встречается не только в нашей стране, но и в Польше.