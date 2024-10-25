Какие фамилии пошли от славянских божеств, таких всего одиннадцать
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Они не очень распространены в наши дни
Украинские фамилии несут информацию о дальних предках. Некоторые говорят, что они были иностранцами, а другие уходят корнями в языческие времена.
О том, какие родовые имена произошли от славянских божеств, рассказала этнолог, философ и религиовед Галина Лозко в своей книге "Родные имена. Славянский именослов". Эти фамилии не очень распространены в Украине в наши дни, однако все же сохранились.
Самая распространенная из них – Дидух. По данным сайта "Рідні", ее имеют 4 588 жителей Украины. Она занимает 817 место по распространенности.
Менее распространена фамилия, зародившаяся еще в дохристианские времена — Волос. По распространению в современной Украине она на 2 207 месте и имеет 2 057 носителей.
Родовое имя Перун носят 1 178 украинцев. Она находится на 4 160 месте по распространенности. Фамилия Велес имеет всего 9 носителей.
Какие еще фамилии произошли от славянских божеств:
- Леляк,
- Дажбогович,
- Русаль,
- Ворожко,
- Керечун,
- Чортулинец,
- Вищун.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии свидетельствуют, что предки были выдающимися кулинарами. В целом в Украине насчитывается девять таких родовых имен. При этом часть из них встречается не только в нашей стране, но и в Польше.