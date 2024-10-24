Ваші предки були іноземцями, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Вони зустрічаються і досі

В Україні існує багато прізвищ, які мають різноманітне походження. Деякі утворились від назви ремесла чи статусу, але є й ті, що вказують на іноземне коріння предків.

"Телеграф" розповість, які прізвища в Україні в давнину давали іноземцям та з яких саме країн.

Зауважимо, що деякі родові імена часто з'являлись від прізвиськ, що отримували чоловіки, ставши частиною козацького війська. Вони могли вказувати на походження воїна або особливі риси.

Українські прізвища, які мають іноземне походження:

Московити, тобто слов’яни з Московії, яка стала Росією: Москаль, Москаленко, Москалець, Москалюк, Донець (виходець із Війська Донського), Солдат, Солдатенко, Болоховець, Торчанин.

Білорусам давали родові імена за назвою місцевості, з якої прибули, — Литвин, Литвиненко, Литвинчук, Литвинюк, Биховець, Кричевець, Мозирянин, Пінчук, Туровець, Турчин, Турчинець.

Поляків величали — Ляховчин, Лях, Полулях, Ляшко, Ляшенко, Ляшок, Лящук, Адамович, Казимиренко, Мазуренко.

Балтійців — Мєрєцкий (з містечка Мереч), Вільня (з міста Вільнюс (Вільно)), Лотиш.

Румун та молдаван — Волошин, Мультяненко, Басарабей, Мирча, Пинтя, Радул, Мунтян.

Серб та болгар — Воксич, Милкович, Болгариненко, Думич, Сербин, Капнич, Іртач.

Водночас також є прізвища, які рідко зустрічаються, але теж мають іноземне походження. Зокрема:

Грек, Заларій — грецьке;

Арнаут — албанське;

Венгерський, Ференценко, Угрин, Угринович — угорське;

Чехович, Цирулик, Жишка — чешське;

Німець, Острогман, Цимерман — німецьке;

Швед — шведське;

Перехрист, Лейба, Коган, Жидовкин, Зраїтель, Юдай — єврейське;

Циган, Циганчук, Циганенко — ромське;

Вірменко — вірменське;

Ормененко, Маджар, Груксин, Іберець, Обиз — грузинське;

Басман, Котлубай, Татарчин, Потурнак, Ногаєць — татарське та турецьке;

Чемерис, Черкес, Оліферович — чемериське.

Зауважимо, деякі з цих прізвищ давали людям навіть, якщо вони за зовнішністю були схожі на іноземців або просто відвідували певні країни.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, які вказують, що ваші предки були успішні в бізнесі.