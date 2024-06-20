Південна Корея озброїть Україну? Чому це більше, ніж просто знак підтримки

Буде цікаво подивитися, як на це відповість Росія

У четвер, 20 червня, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Ходжін заявив про те, що південнокорейський уряд перегляне питання про постачання зброї Україні. Сталося це на тлі підписання Північною Кореєю та Росією нового договору про партнерство.

Про це повідомила інформаційна агенція Yonhap, передає видання AA. Зауважимо, що ця новина є неабиякою доброю для України.

Нині Південна Корея передає Україні лише артилерійські снаряди й то транзитом через США. Принаймні, про таке рішення уряд країни оголошував у травні. Тоді про це повідомляло американське видання The Wall Street Journal.

Річ у тому, що Національне законодавство Південної Кореї забороняє пряме постачання зброї країнам у стані війни. Проте, візит Путіна до КНДР та наслідки цього візиту, схоже, змусили уряд Південної Кореї переглянути своє законодавство.

"Ми плануємо переглянути питання збройової підтримки України. Конкретні заходи будуть оприлюднені пізніше, і буде цікаво подивитися, як на це відповість Росія", — сказав Чанг, припускаючи зміну політики Південної Кореї щодо ненадання летальної допомоги Україні, пише видання AA.

Переваги такого рішення

Окремої уваги заслуговує той факт, що Південна Корея виробляє зброю швидше та дешевше, ніж США. Провідний оборонний підрядник Південної Кореї Hanwha Aerospace Co. виробляє наземну зброю вже майже 50 років. Чимало військових аналітиків вважали продукцію виробника застарілою і недостатньо ефективною для війн у XXI століття. Проте війна в Україні, яка майже повністю ведеться на землі, довела їхню помилку.

"США мають 40% світових оборонних систем, але вони не можуть зробити все. Ми робимо акцент на середньоваговиків, САУ, бронетехніку, танки. У цьому ми вже конкурентоспроможні в усьому світі", — зазначав генеральний директор Hanwha Aerospace Сон Дже-Іла виданню Bloomberg.

Конвеєр гаубиці К9 на заводі Hanwha

Тоді як американські та європейські виробники зосередилися на виробництві стратегічної зброї, високоточних боєприпасів та інших передових технологій, південнокорейські виробники продовжують виготовляти стару і добру бронетехніку для "боїв на землі".

Разом з тим, чимало країн у світі вважають сучасні американські та європейські системи надто дорогими, або ж їх відлякує необхідність значної перепідготовки кадрів, яку вони потребують. Як зазначають військові аналітики, південнокорейська техніка цього не потребує. Принаймні, не в таких масштабах.

Hanwha спеціалізується на зброї середньої ваги, як-от ця гаубиця K9

Самохідні гаубиці, танки та інші техніка Південної Кореї виготовляється швидше, вона дешевша, простіша і при цьому неабияк ефективна.

"Американські та європейські оборонні підрядники намагаються наростити виробництво, тоді як Hanwha пропонує безперебійні виробничі лінії, надійні ланцюги постачання та швидші терміни доставки. Hanwha може зібрати гаубицю K9 за 180 днів, що у 2−3 рази швидше, ніж конкуренти. Крім того, ця самохідна гаубиця коштує близько 3,5 мільйонів доларів США, що приблизно на половину або третину дешевше, ніж у світових конкурентів", — йдеться у статті Bloomberg.

Варто зауважити, що Південна Корея неодноразово надавала Україні фінансову та гуманітарну допомогу. Проте, про пряме постачання зброї досі не йшлося, оскільки Сеул побоювався, що допомога Україні може спонукати Росію чи Китай до посилення збройної підтримки Північної Кореї. Як бачимо, Росія та КНДР зробили перший крок у цій справі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у США оцінили візит "президента" Росії у КНДР. У Білому домі вважають, що він хоче зібрати коаліцію навколо РФ.