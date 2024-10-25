Администратора группы для уклонистов серьезно наказали в Прикарпатье

Мужчину положительно характеризуют по месту жительства

В Ивано-Франковской области Тисменицкий районный суд признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Его оштрафовали на 170 тыс. грн за то, что он создал в Viber группу для уклонистов.

Об этом сообщает Судебный репортер. Там отметили, что в сентябре 2022 года мужчина создал в Viber группу "Полиция в районе расширения".

Участники сообщества, желая избежать военной службы, обменивались информацией о местах и времени вручения повесток работниками центров комплектования и социальной поддержки.

Муж понимал противоправность своих действий и во избежание разоблачения скрыл в настройках группы контактные данные всех участников, в том числе и свои.

В период с 10.02.2023 по 10.05.2023 в группе появилось 10 сообщений с указанием конкретных мест, где сотрудники ТЦК и СП раздают повестки.

В суд поступило соглашение о признании виновности. Стороны договорились о наказании в размере 170 тысяч гривен штрафа.

Он впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на содержание двух малолетних детей, перечислил в ВСУ 10 тысяч гривен. Учитывается его искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления.

Ранее "Телеграф" писал, что будет с теми, кто купил "инвалидность".