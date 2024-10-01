Пішли стопами батька: як виглядають діти спікера парламенту Стефанчука і де вони зараз (фото)

Діти голови ВР здобувають зараз вищу освіту

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук уже 25 років перебуває у шлюбі з дружиною Мариною. Подружжя виховує двох дітей: сина Олеся та дочку Злату, які вирішили піти стопами батька.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають діти Руслана Стефанчук та де вони навчаються. Попри те, що і син, і дочка ведуть закритий спосіб життя, ми змогли дізнатися про них деякі факти.

Як виглядають діти Руслана Руслан Стефанчука та де вони зараз

Спікер парламенту вважає за краще не виставляти напоказ особисте життя, тому інформації про його дітей на просторах інтернету дуже мало. Відомо, що дочка та син вирішили піти стопами батька, тому навчаються на юристів.

У 2021 році в інтерв’ю програмі "Світське життя" Руслан Стефанчук розповідав, що його син Олесь навчається у Київському університеті ім. Т. Шевченка, а донька самостійно вступила до віденського університету. Навчання дочки за кордоном, за словами спікера, обходилося за семестр у понад 1000 євро.

Руслан Стефанчук разом із дружиною та дітьми

У вересні минулого року в інтерв’ю "Радіо Свобода" Руслан Стефанчук заявив, що його діти не ховаються в інших країнах, а перебувають у Києві, разом із сім’єю, бо для них це важливо. Дочка Злата після початку війни навіть покинула університет у Відні та перевелася до Київського університету ім. Т. Шевченка, бо не захотіла бути далеко від дому у такий важкий період.

Руслан Стефанчук разом із сім’єю

Однак у мережі є інформація (за 2023 рік), що син Стефанчука "засвітився" під час війни у Лондоні на українській вечірці "Бешкет". У ЗМІ писали, що на початку повномасштабної війни хлопець виїхав до сестри до Австрії та мандрував іншими країнами Європи. Як 18-річний хлопець зміг виїхати за кордон, залишається питанням, оскільки навчання в університеті звільняє його від мобілізації, але не дає права перетинати кордон України.

Син спікера ВР Олесь Стефанчук

Діти Руслана Стефанчука

Коли у ЗМІ спалахнули фотографії нібито з вечірки в Лондоні, на якій був Олесь Стефанчук, з Instagrama хлопця були видалені ці кадри та сторіс. Зараз такого облікового запису в соціальній мережі не існує.

Син та дочка Руслана Стефанчука

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