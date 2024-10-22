Зеленський сказав, від чого залежить готовність Росії до переговорів: є кілька важливих факторів

Одним із пунктів Зеленський назвав роботу України з деякими країнами Глобального Півдня

Готовність Кремля до переговорів з Україною залежить від багатьох чинників. Насамперед Росія спостерігатиме за політикою в Сполучених Штатах Америки й дивитиметься на позицію майбутнього президента.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві 21 жовтня. За його словами, після виборів США дуже швидко покажуть свою позицію.

"На мою думку, по-перше, це залежить від виборів у Сполучених Штатах. Я думаю, що вони спостерігатимуть за політикою Сполучених Штатів у цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку", — сказав Зеленський.

Таку інформацію він отримував у ході зустрічей із кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

"Я вважаю, що вони не чекатимуть до січня: вони нічого не зможуть зробити відповідно до їхніх повноважень, але щось зможуть", — розповів Зеленський.

Другий чинник пов’язаний з енергетикою, з вільним судноплавством. Якщо Україні вдасться отримати результат за цими двома пунктами, це буде сигнал, чи Росія готова закінчувати війну.

"Третє – це наша робота з деякими країнами Глобального Півдня. Ми її проводимо. Є зустрічі. Різні країни, різні контакти. Сибіга сьогодні поїхав до Туреччини. Завтра Рустем Умеров та Андрій Єрмак поїдуть до іншої країни Глобального Півдня", — пояснив президент.

Також Зеленський наголосив, що Курська операція справила на всіх великий вплив. Особливо на гравців Глобального Півдня.

"Для них це, звичайно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії – що протягом кількох місяців їхня армія не може витіснити українських військових з території Росії", — сказав глава держави.

Говорячи про стан російської армії, Зеленський підкреслив, що не став би говорити про те, що в Росії закінчилися люди. Але, безумовно, небажання мобілізувати своїх зростає, є формати мобілізації північнокорейських військових.

"Безумовно, це відбувається. Це факт просто, що вони готують той чи інший контингент. Але це говорить про те, що наслідки цієї війни вже впливають на російське суспільство. Відсоток людей, які будуть проти цієї війни, зростатиме в Росії", — додав він.

Водночас важливим є і питання економіки Росії. Британія запровадила важливі санкції, про які її просила Україна. І санкції збільшуватимуться. Однак є питання і в тому, що санкції не мають того ефекту, на який розраховувала Європа.

"Тому що самі ж не ввели їх (санкції, — Ред.) до кінця. Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому Росія повинна була бути в тому стані, в якому має бути наступного року. Це як "Титанік" — Росія. Їхня економіка почне тонути, але буде робити це повільно. Для нас це дуже важливо — щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з’являлися хворі думки, навіть через роки", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський розповів, чого він очікує від переговорів із Росією.