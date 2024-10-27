Що відомо про левицю, яку знайшли на сміттєзвалищі м’ясного заводу

Директор зоопарку повідомила, чому тварина опинилась на смітнику

Померлій левиці, яку знайшли на сміттєзвалищі біля м’ясо-кісткового заводу у Костополі було 20 років. Вона належала Рівненському зоопарку.

Про це повідомило видання УНІАН. У матеріалі йдеться, що в установі підтвердили, що на території Костопільського заводу з утилізації було тіло їхньої найстаршої левиці.

Сам зоопарк має договір на утилізацію мертвих тварин. Левиці було 20 років.

"Далі леви не живуть. За людськими мірками їй було 95 років, вона тихо вмирала у нас на очах, і зараз важко дивитися на всі ці публікації у соцмережах. Наш водій відвіз левицю на завод, є всі документи, акт розтину. Зараз завод не працює на повну потужність, тому її прийняли та зберігали на полігоні", — сказала директор зоопарку Ірина Оліферук.

Вона додала, що територія полігону — закрита. Тому для неї дивно, що туди хтось потрапив.

Що передувало

Нагадаємо, на сміттєзвалищі біля м’ясо-кісткового заводу у Костополі (Рівненська область) виявили труп лева. Звідки тварина там взялася ніхто не знає.

Тварину виявили на звалищі мешканці міста. Там припустили, що тварина могла втекти з цирку, який приїжджав до міста минулого тижня. Однак автори повідомлення зазначають, що в цьому цирку левів та інших тварин не було, тому питання про те, звідки могла з’явитися ця тварина, залишається відкритим.

Сучасні леви проживають в Африці на південь від Сахари, а також мають невеликий ареал проживання в Індії. На території України вони ніколи не жили, хоча в нашій ері вони зустрічалися на півдні Європи, включаючи Грецію, Болгарію та Грузію.

Раніше "Телеграф" писав, що вантажівка з "тоннами" заморожених собак потрапила в ДТП у Миколаєві.