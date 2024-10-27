Что известно о львице, которую нашли на свалке мясного завода

Директор зоопарка сообщила, почему животное оказалось на помойке

Умершей львицы, которую нашли на свалке возле мясокостного завода в Костополе было 20 лет. Она принадлежала Ровенскому зоопарку.

Об этом сообщило издание УНИАН. В материале говорится, что в учреждении подтвердили, что на территории Костопольского завода по утилизации было тело их старейшей львицы.

У самого зоопарка есть договор на утилизацию мертвых животных. Львице было 20 лет.

"Далее львы не живут. По человеческим меркам ей было 95 лет, она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас тяжело смотреть на все эти публикации в соцсетях. Наш водитель отвез львицу на завод, есть все документы, акт вскрытия. Сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому ее приняли и хранили на полигоне", — сказала директор зоопарка Ирина Олиферук.

Она добавила, что территория полигона закрыта. Поэтому странно, что туда кто-то попал.

Что предшествовало

Напомним, на свалке возле мясокостного завода в Костополе (Ровенская область) обнаружили труп льва. Откуда животное там взялось никто не знает.

Животное обнаружили на свалке жители города. Там предположили, что животное могло убежать из цирка, который приезжал в город на прошлой неделе. Однако авторы сообщения отмечают, что в этом цирке львов и других животных не было, поэтому вопрос о том, откуда могло появиться это животное, остается открытым.

Современные львы проживают в Африке к югу от Сахары, а также имеют небольшой ареал обитания в Индии. На территории Украины они никогда не жили, хотя в нашей эпохе они встречались на юге Европы, включая Грецию, Болгарию и Грузию.

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