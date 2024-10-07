В Одесі квадробери напали на бабусю та покусали її собаку (відео)

Ця субкультура викликає бурхливі суперечки в українському суспільстві

В Одесі підлітки-квадробери нібито напали на пенсіонерку, яка рано-вранці вигулювала свого собаку. Діти в масках і з хвостами почали кидатися на жінку, а потім звернули увагу на її домашнього улюбленця та покусали його до крові.

Про це розповіла очевидиця події, а відео з її коментарем опублікував Телеграм-канал "Україна Online". За словами одеситки, пенсіонерка дуже злякалася і мало не знепритомніла.

В Одесі стався дивний інцидент — підлітки-квадробери нібито накинулися на пенсіонерку з собакою. Діти навкарачки підбігли до літньої жінки і почали на неї гавкати. Потім вони переключили свою увагу на її невеликого собаку і покусали його до крові.

Також агресивні квадробери кидалися на саму пенсіонерку і кусали її за ноги. Постраждала застигла від жаху і не розуміла, що відбувається.

Очевидиця події почала кликати на допомогу, і чоловік прийшов на допомогу постраждалій — він почав у квадроберів кидати пляшки і в такий спосіб відігнав їх. Підлітки встигли втекти.

За словами одеситки, вона не встигла зняти все, що сталося, на відео, оскільки поспішала допомогти потерпілій.

Важливо: на момент публікації новини жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає. Чи зверталася потерпіла по допомогу до медиків або поліцейських — невідомо.

Хто такі квадробери

У сучасному світі квадробери – це переважно молодь та діти, які стали частиною незвичайної субкультури. Сьогодні послідовники цього тренду пересуваються рачки, використовуючи тематичні аксесуари – маски та накладні хвости, імітуючи тварин. Хоча маски та хвости не є обов’язковими, вони стали відмінною рисою квадроберів. А саме слово "квардробер" походить від квадробіки.

Квадробіка – це вид фізичної активності, де люди імітують рух тварин, бігаючи на чотирьох кінцівках. Назва походить від латинського слова "quattuor" (чотири) та "аеробіка". Учасники руху вважають це справжнім видом спорту.

Квадробери наслідують рух кішок, лисиць, собак та інших звірів. Вони виконують різноманітні трюки: стрибки, лазіння по деревах тощо.

Історія виникнення

Засновником квадробіки вважають японського легкоатлета Кенічі Іто. Він захопився бігом на чотирьох ще на початку 2000-х років. Спочатку суспільство не сприймало його захоплення, одного разу поліція навіть затримала Іто, вважаючи його соціально-небезпечним.

Проте Кеничі не здався. Він провів понад місяць на природі, розробляючи свою методику. У 2008 році Іто встановив світовий рекорд із бігу на чотирьох — 100 метрів за 18,58 секунди. А у 2015 році покращив свій результат до 15,7 секунди.

Що роблять квадробери

Квадробери виконують складні трюки, які непідготовленій людині важко повторити. Наприклад:

Подолають перешкоди стрибками, розігнавшись на чотирьох.

Швидко забираються на дерева, імітуючи рухи кішок.

Ці трюки часто знімають відео для YouTube та інших соцмереж. Змагання з квадробіки рідко мають чітку структуру: зазвичай учасники демонструють свої вміння, а журі чи глядачі обирають найкращого.

Отже, хоча квадробіка може здатися дивною, вона набирає популярності серед молоді як новий спосіб фізичної активності та самовираження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що жінка-квадробер в ефірі телемарафону вразила українців. В ефірі вона з’явилася в масці, стилізованій під сіру кішку, та рукавичках у вигляді котячих лап. Українці обурилися такому контенту і почали дорікати уряду у фінансуванні телемарафону, який показує подібну "дичину":