"Тыкву" оставьте россиянам: как правильно на украинском называть главный атрибут Хэлловина
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Накануне Хэллоуина украинцы массово начали вырезать страшные лица из оранжевых красавцев. Однако большинство задаются вопросом — как все же правильно называть этот овощ на украинском: гарбуз или тыква?
"Телеграф" расскажет, как правильно употреблять это слово. А также об интересных фактах по этому овощу.
Гарбуз – это основное название в украинском языке. Именно "гарбуз" зафиксирована в словарях. От этого слова произошли другие: гарбузова каша, гарбузове насіння.
"Тыква" — это русизм, которого следует избегать. В украинском языке употребляется редко. Не является нормативным вариантом
Интересные факты о слове "гарбуз":
- Имеет древнее славянское происхождение
- Связанное со свадебными традициями ("даты тыквы")
- Упоминается во многих народных песнях
- Является символом отказа во время сватовства
Кстати, "гарбуз" подарил украинскому языку много фразеологизмов:
- "Дати гарбуза" — відмовити;
- "Носити гарбузи" — отримувати відмови;
- "Котиться як гарбуз по городу" — про неповоротку людину.
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