"Тыкву" оставьте россиянам: как правильно на украинском называть главный атрибут Хэлловина

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Накануне Хэллоуина украинцы массово начали вырезать страшные лица из оранжевых красавцев. Однако большинство задаются вопросом — как все же правильно называть этот овощ на украинском: гарбуз или тыква?

"Телеграф" расскажет, как правильно употреблять это слово. А также об интересных фактах по этому овощу.

Гарбуз – это основное название в украинском языке. Именно "гарбуз" зафиксирована в словарях. От этого слова произошли другие: гарбузова каша, гарбузове насіння.

"Тыква" — это русизм, которого следует избегать. В украинском языке употребляется редко. Не является нормативным вариантом

Интересные факты о слове "гарбуз":

Имеет древнее славянское происхождение

Связанное со свадебными традициями ("даты тыквы")

Упоминается во многих народных песнях

Является символом отказа во время сватовства

Кстати, "гарбуз" подарил украинскому языку много фразеологизмов:

"Дати гарбуза" — відмовити;

"Носити гарбузи" — отримувати відмови;

"Котиться як гарбуз по городу" — про неповоротку людину.

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском правильно называть осенние цветы.