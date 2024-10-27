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"Тыкву" оставьте россиянам: как правильно на украинском называть главный атрибут Хэлловина

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тыква Новость обновлена 27 октября 2024, 18:05
Тыква. Фото Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

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Накануне Хэллоуина украинцы массово начали вырезать страшные лица из оранжевых красавцев. Однако большинство задаются вопросом — как все же правильно называть этот овощ на украинском: гарбуз или тыква?

"Телеграф" расскажет, как правильно употреблять это слово. А также об интересных фактах по этому овощу.

Гарбуз – это основное название в украинском языке. Именно "гарбуз" зафиксирована в словарях. От этого слова произошли другие: гарбузова каша, гарбузове насіння.

"Тыква" — это русизм, которого следует избегать. В украинском языке употребляется редко. Не является нормативным вариантом

Интересные факты о слове "гарбуз":

  • Имеет древнее славянское происхождение
  • Связанное со свадебными традициями ("даты тыквы")
  • Упоминается во многих народных песнях
  • Является символом отказа во время сватовства

Кстати, "гарбуз" подарил украинскому языку много фразеологизмов:

  • "Дати гарбуза" — відмовити;
  • "Носити гарбузи" — отримувати відмови;
  • "Котиться як гарбуз по городу" — про неповоротку людину.

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском правильно называть осенние цветы.

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#Украинский язык #Правила #На украинском #Правописание