Чи може чоловік оформити відстрочку, якщо не стоїть на військовому обліку: відповідь юриста

Разом із заявою подається пакет необхідних документів

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від призову за станом здоров'я або сімейними обставинами.

Адвокатка Яна Меюс пояснила, що право на відстрочку мають навіть ті, хто не стоїть на військовому обліку або був з нього знятий. Проте є одна умова.

За словами юристки, чоловік спочатку повинен стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Лише після цього він зможе подати документи для отримання відстрочки, що можуть включати медичні довідки або інші документи, що підтверджують наявність підстав для звільнення від мобілізації.

Хто має право на відстрочку

Згідно із законом, її можуть отримати громадяни, які:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я на термін 6 — 12 місяців;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю.

Також право на відстрочку мають студенти, науковці та викладачі, що працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки; особи, чиї близькі загинули під час проведення АТО або внаслідок війни з Росією.

Нагадуємо, щоб отримати відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і подати наступні документи:

заява за новою формою;

за новою формою; документи, що підтверджують право на відстрочку (наприклад, свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, документи про інвалідність, копії трудових договорів тощо).

Документи розглядає спеціальна комісія при ТЦК та СП. Строк розгляду заяви становить до 7 днів, проте він може бути продовжений у разі необхідності отримання додаткової інформації.

Раніше "Телеграф" писав, що в усіх українців незабаром закінчиться відстрочка від мобілізації. Подати заяву повторно можна через "Резерв+" або ж у паперовій формі.