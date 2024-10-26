"Вовина тисяча" від президента викликала потік мемів у мережі

Ініціатива президента стала приводом для жартів

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму соціальної підтримки населення, яка стартує з 1 грудня. За ініціативою кожен українець, незалежно від віку та соціального статусу, отримає по 1000 гривень державної допомоги.

Українці відреагували іскрометними жартами на цю ініціативу президента. "Телеграф" зібрав у мережі найяскравіші меми на цю тему.

Деякі автори мемів порівняли допомогу від Зеленського з "юлиною тисячею" — це гроші, які Юлія Тимошенко пообіцяла виплатити вкладникам Ощадбанку СРСР.

У 2008 році її уряд почав виплати у розмірі 1 тисячі гривень із розрахунку 1 українська гривня за 1 радянський рубль. У народі ці виплати охрестили "юлиною тисячею".

Інші ж просто іронізували над розміром виплат і сміялися з того, що це виглядає досить смішно, адже за ці гроші в сучасних реаліях неможливо купити щось суттєве:

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережу розірвало мемами на "бусифікацію" після концерту Океану Ельзи. Багато хто з них виявився досить смішним та оригінальним.