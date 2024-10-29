Косметика різко подорожчає? Українцям пояснили, що означає перехід галузі на євростандарти

Нові вимоги можуть стати серйозним випробуванням, але не для всіх

Від серпня 2024 року українські виробники косметики повністю перебудовують свої бізнес-процеси. Причина — впровадження в Україні технічного регламенту Європейського Союзу щодо косметичної продукції. Цей регламент встановлює єдині для всіх країн-членів ЄС вимоги до безпеки, якості та маркування косметичних товарів.

Для українських компаній це означає необхідність кардинально переглянути рецептури, технології виробництва, систему контролю якості, а також провести сертифікацію та реєстрацію всього асортименту. Витрати на ці процедури можуть сягати тисячі доларів, тож і вартість косметики українського виробництва може зрости — на 20-50%.

"Телеграф" дізнався у великих виробників, чи дійсно споживачам варто готуватися до значного підвищення цін на їхні улюблені бренди.

Якісний стрибок

Перш за все, варто зазначити: перехід на європейські стандарти може стати тим каталізатором, який виведе українську косметичну індустрію на якісно новий рівень. Адже йдеться не просто про формальне дотримання вимог, а про фундаментальну трансформацію галузі, яка наближає українських виробників до європейських стандартів якості та безпеки.

Ймовірно найближчі місяці стануть визначальними для українського косметичного ринку. Великі компанії, які мають більше ресурсів, зможуть зміцнити свої позиції. Натомість менші виробники постануть перед складним вибором: інвестувати у модернізацію чи залишити ринок.

Крім того, постає питання, на скільки постачальники компонентів підвищать вартість на свої продукти, які теж підпадають під регламент.

"Не нове для України"

Зрештою, як вдалося дізнатися "Телеграфу", не всіх вітчизняних компаній торкнуться великі зміни. Адже деякі з них почали підготовку задовго до офіційного впровадження нових норм безпосередньо в Україні.

— Ми почали активно впроваджувати норми ЄС з 2016 року, адаптовували формули та технології виробництва. Більше того, ми є членом АПКУ (Асоціація "Парфумерія та Косметика України" — Ред.), яка була ініціатором впровадження технічного регламенту та активно співпрацює з галузевим міністерством стосовно його імплементації, – ділиться з "Телеграфом" Руслан Кузьменко, президент Astra Cosmetic.

Це одна з найпотужніших фабрик косметики на ринку України, яка забезпечує косметичною продукцією такі бренди, як: Colour Intense, GlamBee (власна торгова марка мережі EVA — Ред.), Lovit, LCF, JL, Golden, Hedonic, Girlwood, Nika Zemlyanikina, Tina Karol.

Як пояснив президент компанії, найбільшою фінансовою витратою є сертифікація продукції за європейськими стандартами, проте такі процеси вже давно налагоджені.

— У нас більше тисячі позицій, кожна з яких потребує окремої сертифікації. Але справа не лише в документах — ми також маємо забезпечити команду кваліфікованими фахівцями. Тому паралельно з модернізацією обладнання та проходженням сертифікації ми вкладаємо значні ресурси у підготовку персоналу, здатного працювати за новими стандартами, — говорить він.

Оскільки Astra Cosmetic з початку існування орієнтувались на європейський ринок, змінювати склад та обладнання не доведеться. Відповідно і кінцеві ціни для споживачів залишаться на тому ж рівні.

— Ми працюємо у високотехнологічному сегменті декоративної косметики, виробляємо складні продукти. Тому конкуренцію тут здебільшого представляють товари низької вартості та продукція, яка не відповідає тим же вимогам технічного регламенту. Проте завдяки новим стандартам наші товари будуть в пріоритеті на відміну від товару, який не буде відповідати цим нормам,— вважає Руслан Кузьменко.

За його словами, команда докладає максимум зусиль для того, щоб мати стабільну цінову політику продуктів та послуг.

Дорожче, але необхідно

Перехід на європейські стандарти ще задовго до дня "Х" почала також компанія ProCare. Підприємство вже понад вісім років створює та розвиває власні торгові марки доглядової косметики, а також займається великим контрактним виробництвом.

За словами співвласниці компанії Марини Каган, вони запровадили нові стандарти у 2019 році. В оновлення виробництва площею 3500 квадратних метрів було інвестовано сотні тисяч доларів.

— Доводиться щорічно проходити повторну акредитацію, щоб підтвердити цей статус. Звісно це дорожче, ніж якби ми не дотримувалися цих стандартів. Проте це важливо для наших брендів, оскільки ми готуємо їх до експорту, і для наших клієнтів, які цікавляться конкретним виробництвом, — говорить співвласниця ProCare.

Минулого року компанія заробила 170 мільйонів гривень.

Для української косметичної галузі, яка налічує 1159 виробників та у 2023 році сплатила 1,8 млрд грн податків, нові вимоги можуть стати серйозним випробуванням, проте, як бачимо, не всі косметичні продукти на полицях магазинів зазнають різкого здорожчання.

Певну динаміку ми зможемо побачити згодом. В той самий час, як повідомили "Телеграфу" у мережі магазинів Brocard, тему нових цін постачальники поки що не підіймають.