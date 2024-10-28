Буде переділ активів? Що відомо про бізнес-імперію арабсько-українського бізнесмена Ківана

Стало відомо, хто першими претендуватимуть на спадок доларового мультимільйонера

За попередньої інформацією, причиною смерті найбільшого арабського мультимільйонера в Україні Аднана Ківана нібито було онкологічне захворювання, повідомляють деякі вітчизняні ресурси. Раніше офіційну заяву з приводу перерваного життя бізнесмена оприлюднила компанія інвестора.

"Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проектами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством", — говориться у повідомленні підприємства на його сторінці у Facebook.

Що відомо про Ківана і його бізнес-імперію

За даними з відкритих джерел, про 61-річного бізнесмена відомо, що він народився 1 грудня 1962 року в Сирії у впливовій родині. А після закінчення середньої школи поїхав до Одеси, де навчався в Академії харчових технологій.

У 1986-му організував компанію, яка займалася посередництвом у переговорах між СРСР і його арабськими боржниками. Компанія, за словами Ківана, отримувала 1,5–7% комісії з кожної угоди з погашення боргу.

До 1990-го бізнесмен, за його ж власною оцінкою, заробив майже $60 мільйонів.

2005-го Ківан заснував компанію "Діана-Плюс", яка займалася розробкою будівельних проєктів. У 2006-му створив будівельну компанію "Інтерінвестбуд", а у 2010-му зʼявилася і KADORR Group.

2017-го він також заснував агрокомпанію "Кадор зерно України".

У 2021-му Ківан увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes, посівши 42 місце зі статками у $240 млн.

Про бізнес-групу комерсанта відомо також, що в повномасштабну війну KADORR Group увійшла, будуючи до десятка житлових комплексів в Одесі. І хоча темпи будівництва уповільнилися, три обʼєкти ввели в експлуатацію вже 2022-го.

За оцінками профільного порталу з нерухомості "Лун", з 2010 року група бізнесмена здала 56 будинків, а сім зараз ще будуються.

Про засновника KADORR Group також відомо, що у своїй бізнес-імперії він мав і кілька медіа-активів — одеський "7 канал" та англомовне видання Kyiv Post. Окрім того, його ім'я пов'язували також і з сайтом "УСІ". За інформацією ІМІ, на початку вересня цього року припинив мовлення одеський "7 канал", а місцевому ресурсу "УСІ" призупинили фінансування.

З листопада по грудень 2021-го довкола Kyiv Post тривав гучний медіа-скандал. Співробітники Kyiv Post заявляли про закриття незалежного видання через тиск власника Аднана Ківана. Коли медійники прийшли на роботу, вони раптово дізналися, що їх всіх звільнено. Того ж дня Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Згодом звільнена команда Kyiv Post заявила, що запускає нове англомовне видання під назвою The Kyiv Independent.

З грудня 2021-го оновлена редакція Kyiv Post відновила щоденне онлайн-висвітлення новин.

Що відомо про KADORR Group

Як повідомляється в аналітичній системі YouControl, загалом у групу Аднана Ківана, станом на другу декаду жовтня, входить 93 фірми, KADORR Group має два головні напрямки своєї роботи (нерухомість і будівництво) та налічує 5 ключових осіб.

Окрім власне засновника групи, йдеться про його дружину — Ольгу Павлову, Руслана Ківана (син), Діану Ківан (дочка) та Рузанну Ківан (дочка).

Ключові особи групи Ківана. Джерело - YouControl

Зазначимо, що в активі групи є котеджні селища і клубні будинки на узбережжі Чорного моря; бізнес-центри; торгові та готельні комплекси; SPA-центри та фітнес-клуби; ресторани; дитячий розважально-навчальний комплекс і загальноосвітня школа.

Зокрема, тільки в Одесі компанія Ківана звела 46 житлових комплексів "Перлина", а також житлові комплекси "Оазис", "Дубаї в Одесі", бізнес-центр "Французький бульвар" та інші.

У які ще скандали потрапляв сирієць

За даними деяких журналістів-розслідувачів, комплекси будували нібито із порушенням норм забудови – нові будинки розташовували в районах історичної забудови з ігноруванням естетичних норм.

Бізнесмен також володів (за даними розсекречених документів офшорних структур Bahamas Leaks) офшорами компанії Golden Gate Bay Limited, співвласником якої був колишній нардеп від "Партії регіонів", ідеолог скандальної судової реформи 2010-го та прихильник так званих "диктаторських законів" президента-втікача Януковича Сергій Ківалов.

2017-го в офісах KADORR Group та "7 каналу" силовики проводили обшуки за підозрою у фінансуванні бойовиків "л/днр". Правоохоронці виявили понад 20 млн грн і документацію щодо фіктивних підприємств. На момент слідчо-оперативних дій обшуки у пресслужбах компаній тоді не коментували, а Ківан називав звинувачення "нонсенсом".

Що буде з бізнес-імперією арабського інвестора?

Ймовірно, спадкоємцями активів Ківана будуть члени його родини. Втім, як повідомили "Телеграфу" джерела в бізнес-колах, новину про смерть впливового бізнесмена деякі його колеги по підприємницькій ниві "сприйняли з певною цікавістю".

"Тож ймовірно невдовзі можуть навіть початися тертя за бізнес-спадок бізнесмена і його активи", — кажуть комерсанти на правах анонімності, не уточнюючи конкретних прізвищ.

Як повідомлялось, раніше що в Одесі помер відомий український поет, який повернувся з Москви після вторгнення РФ.

Також "Телеграф" писав, що 2023го помер відомий в минулому спортивний функціонер та бізнесмен Геннадій Узбек. Як писали окремі ЗМІ, свого часу Узбек займався боксом разом з Рінатом Ахметовим, майбутнім президентом-втікачем Віктором Януковичем та кримінальним авторитетом Аліком Греком.

Також у вітчизняних медіа періодично з'являлись повідомлення про нібито кримінальне минуле Узбека.