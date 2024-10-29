Косметика резко подорожает? Украинцам объяснили, что означает переход отрасли на евростандарты

Новые требования могут стать серьезным испытанием, но не для всех

С августа 2024 года украинские производители косметики полностью перестраивают свои бизнес-процессы. Причина – внедрение в Украине технического регламента Европейского Союза по косметической продукции. Этот регламент устанавливает единые для всех стран-членов ЕС требования к безопасности, качеству и маркировке косметических товаров.

Для украинских компаний это означает необходимость кардинально пересмотреть рецептуры, технологии производства, систему контроля качества, а также провести сертификацию и регистрацию всего ассортимента. Расходы на эти процедуры могут достигать тысячи долларов, поэтому стоимость косметики украинского производства может возрасти — на 20-50%.

"Телеграф" узнал у крупных производителей, действительно ли потребителям следует готовиться к значительному повышению цен на их любимые бренды.

Качественный скачок

Прежде всего, стоит отметить: переход на европейские стандарты может стать катализатором, который выведет украинскую косметическую индустрию на качественно новый уровень. Ведь речь идет не просто о формальном соблюдении требований, а о фундаментальной трансформации отрасли, которая приближает украинских производителей к европейским стандартам качества и безопасности.

Вероятно, ближайшие месяцы станут определяющими для украинского косметического рынка. Большие компании, имеющие больше ресурсов, смогут укрепить свои позиции. В то же время, меньшие производители предстанут перед сложным выбором: инвестировать в модернизацию или покинуть рынок.

Кроме того, возникает вопрос, на сколько поставщики компонентов повысят стоимость на свои продукты, которые тоже подпадают под регламент.

"Не новое для Украины"

В конце концов, как удалось узнать "Телеграфу", не все отечественные компании коснутся больших изменений. Ведь некоторые из них приступили к подготовке задолго до официального внедрения новых норм непосредственно в Украине.

— Мы начали активно вводить нормы ЕС с 2016 года, адаптировали формулы и технологии производства. Более того, мы являемся членом АПКУ (Ассоциация "Парфюмерия и Косметика Украины" — Ред.), которая была инициатором внедрения технического регламента и активно сотрудничает с отраслевым министерством по его имплементации, — делится с "Телеграфом" Руслан Кузьменко, президент Astra Cosmetic.

Это одна из самых мощных фабрик косметики на рынке Украины, которая обеспечивает косметической продукцией такие бренды, как: Colour Intense, GlamBee (собственная торговая марка сети EVA – Ред.), Lovit, LCF, JL, Golden, Hedonic, Girlwood, Nika Zemlyanikina, Tina Кароль.

Как пояснил президент компании, наибольшим финансовым расходом является сертификация продукции по европейским стандартам, однако такие процессы уже давно отлажены.

— У нас более тысячи позиций, каждая из которых требует отдельной сертификации. Но дело не только в документах — мы должны обеспечить команду квалифицированными специалистами. Поэтому параллельно модернизации оборудования и прохождению сертификации мы вкладываем значительные ресурсы в подготовку персонала, способного работать по новым стандартам, — говорит он.

Поскольку Astra Cosmetic с начала существования ориентировались на европейский рынок, менять склад и оборудование не придется. Соответственно, и конечные цены для потребителей останутся на том же уровне.

— Мы работаем в высокотехнологичном сегменте декоративной косметики, производим сложные продукты. Поэтому конкуренцию здесь в основном представляют товары низкой стоимости и продукция, не отвечающая тем же требованиям технического регламента. Однако благодаря новым стандартам наши товары будут в приоритете в отличие от товара, который не будет соответствовать этим нормам, — считает Руслан Кузьменко.

По его словам, команда прилагает максимум усилий, чтобы иметь стабильную ценовую политику продуктов и услуг.

Дороже, но необходимо

Переход на европейские стандарты еще задолго до "Х" начала также компания ProCare. Предприятие уже более восьми лет создает и развивает собственные торговые марки косметики, а также занимается крупным контрактным производством.

По словам совладелицы компании Марины Каган, они ввели новые стандарты в 2019 году. В обновление производства площадью 3500 квадратных метров было инвестировано сотни тысяч долларов.

— Приходится ежегодно проходить повторную аккредитацию, чтобы подтвердить этот статус. Конечно, это дороже, чем если бы мы не соблюдали эти стандарты. Однако это важно для наших брендов, поскольку мы готовим их к экспорту, и для наших клиентов, интересующихся конкретным производством, — говорит совладелица ProCare.

В прошлом году компания заработала 170 миллионов гривен.

Для украинской косметической отрасли, которая насчитывает 1159 производителей и в 2023 году уплатила 1,8 млрд грн налогов, новые требования могут стать серьезным испытанием, однако, как видим, не все косметические продукты на полках магазинов подвергаются резкому удорожанию.

Определенную динамику мы сможем увидеть впоследствии. В то же время, как сообщили "Телеграфу" в сети магазинов Brocard, тему новых цен поставщики пока не поднимают.