Історія з мертвим левом отримала продовження: у зоозахисників виникли питання

Активісти зазначили, що у зоопарку говорять про мертву левицю, але на фото був лев

Історія зі левом, якого знайшли на звалищі м’ясокомбінату у Костополі (Рівненська область), здобула продовження. На неї звернули увагу захисники тварин і у них виникли деякі питання.

Повідомлення розміщено активістами UAnimals у соцмережі Instagram. Вони звернулися до поліції, Міністерства захисту навколишнього середовища та до Держслужби з питань безпеки харчових продуктів.

Зазначається, що знімок лева з’явився у мережі 26 жовтня. Після того, як інформація набула розголосу, у місцевому зоопарку зазначили, що у них померла 20-річна левиця. Оскільки установа не має можливості утилізувати тіла своїх тварин самостійно, їх передають Костопольському ветсанзаводу, який робить з них кісткове борошно.

Водночас поліція повідомила, що слідчі встановили, що смерть тварини настала від онкологічного захворювання.

"Як поліції вдалося з’ясувати смерть тварини від онкохвороби — у заяві поліцейських не йдеться. Але якщо в зоопарку померла левиця, то чому на фото лев? Намагаємося з’ясувати", — йдеться у повідомленні.

Активісти направили звернення до поліції, щоб встановити господарів тварини та перевірити можливі факти жорстокого поводження або порушення санітарних норм.

Також там зазначили, що власники тварини мали звернутися до ветеринарної установи щодо поховання, оскільки недбале поводження з останками може призвести до спалаху небезпечних хвороб.

В UAnimals зазначають, що залишати останки тварин на звалищах заборонено українським законодавством.

Як повідомлялося раніше, директор зоопарку Ірина Оліферук раніше говорила, що левиці, яка померла, було 20 років, що приблизно те саме, що 95 років для людини.