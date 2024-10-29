Чому квартири дорожчають навіть у час війни? Пояснення рієлтора

Ціни здорожчали як для оренди, так і для купівлі

Підвищення цін на нерухомість в умовах війни — феномен, який має кілька причин. Зокрема, це сприйняття нерухомості як стабільного та надійного активу. Про це "Телеграфу" розповів рієлтор Олександр Бойко у статті "Ціни на квартири в Києві ростуть попри війну. Ріелтор озвучив кілька причин і дав пораду".

"В умовах економічної нестабільності, інфляції та девальвації національної валюти, інвестори бачать у нерухомості один із найбільш надійних способів зберегти кошти. Це спонукає людей вкладати у квартири та будинки, навіть за відсутності стабільності", — пояснює Бойко.

Окрім цього, нерухомість у відносно безпечних регіонах, зокрема у Львові, Ужгороді чи Івано-Франківську, стає особливо привабливою для тих, хто прагне перенести свої капітали та життя до менш уразливих від війни зон.

Ще один фактор — обмежена пропозиція. Через припинення або затримки будівництва нових об’єктів кількість житла на ринку є обмеженою, а собівартість нових будівель значно зросла через інфляцію, дефіцит матеріалів та підвищені витрати на будівельні роботи. Це також підтримує високий рівень цін, особливо у безпечних містах.