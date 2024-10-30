В Украине испытали истребитель "Шахедов": чем хороши новые дроны "Ватра" для ВСУ (фото, видео)

В ходе испытаний дрон подняли на высоту около 7 км

В Украине проводят испытания дрона под названием "Ватра", который был создан как истребитель вражеских "Шахедов", которыми россияне кошмарят наши города. Он сможет уничтожать летящие дроны-камикадзе на высоте 3-4 км.

Об этом глава команды Владимир Яценко сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, "Ватру" во время испытаний подняли на высоту около 7 км.

Разработчик показал снимком экрана оператора, на котором видны показатели высоты 6508 метров и скорости 76 км/ч. В комментарии он отметил, что дрон находился в режиме ожидания и двигался медленно. Это говорит о высоком потенциале "Ватры" для ведения оборонных операций на значительной высоте.

"Ватра" — это беспилотный истребитель типа FPV, то есть оператор должен управлять им в режиме реального времени, получая видеоизображение как бы от первого лица. Судя по видео, он имеет форму небольшого самолета с округлым корпусом.

Характеристики

общая продолжительность полета с возвращением — 90 минут;

продолжительность полета в режиме ожидания на высоте 4 км — 30-40 минут;

вертикальная скорость в наборе высоты — 20 м/с; скорость в режиме атаки — 230 км/ч;

скорость в режиме пике на цель — 280 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина разрабатывает специальные зенитные дроны Sting для охоты на вражеские беспилотники.