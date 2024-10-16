У Білому домі розповіли, коли відбудеться Рамштайн

Там сказали в якому форматі пройде зустріч лідерів

У середу, 16 жовтня, стало відомо, що зустріч лідерів країн у форматі Рамштайн, яку відклали через ураган Мілтон, таки відбудеться. Це може статись у листопаді 2024 року.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.Повідомив журналіст Остап Яриш.

За словами речниці, в середу президенти України та США проведуть телефонну розмову. Вони обговорять, зокрема, підготовку зустрічі лідерів у форматі Рамштайн. Водночас вона не уточнила, де може відбутися зустріч.

Нагадаємо, що у неділю, 13 жовтня, стало відомо, що засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") за участю лідерів країн, не відбудеться. Причиною цього є те, що візит американського президента Джо Байдена до Європи буде скороченим. Згідно з оприлюдненою інформацією, президент США Джо Байден планує у четвер (17 жовтня) прибути до Німеччини з візитом.

Як відомо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату. "Телеграф" дізнався у політолога Володимира Фесенка, чому насправді перенесли "Рамштайн".