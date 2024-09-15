Офіцер ЗСУ, активіст та волонтер Мирослав Гай розповів, чим важливе отримання 18 САУ "Богдана"

Відбулася визначна подія для оборонного комплексу України. Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувало ДАНІЯ. На вироблення установок пішло два місяці.

Моя "кохана дівчинка" має натівський калібр 155, б'є на 40 км, люблю її. Ті хто проти неї просто невміють її танцювати, бо САУ Богдана за минулий рік мала найліпший коефіцієнт бойового застосування, через те, що її роблять та ремонтують в Україні.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен зауважив що: " виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність."

З огляду на це, Поульсен закликав європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні.

Україна виробляє зброю, може виробляти більше, це запорука нашого виживання.

Війна скінчиться, але ми завжди будемо в небезпеці. Тому Україна має стати одним з найбільших виробників зброї у світі з найпотужнішою армією в Європі. Це наш шлях. Ми не тільки гречкосії але і козаки (не плутати з СБА Козак)

Богдана, Нептун, Стугна, Корсар, Новатор, Вільха, Паляниця, список можна продовжувати і продовжувати.

Це наше майбутнє. Велика, мілітаризована, аграрна, айтішна Держава, що має найсучасніший досвід війни та сучасні підприємства з виробництва зброї для захисту Порядку та Демократії.

Джерело: пост Гая у Facebook.