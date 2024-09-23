Чи може тимчасово неприданий чоловік виїхати за кордон: за яких умов

Підтвердити своє право потрібно документально

Згідно з українським законодавством, під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати державний кордон. Однак є винятки для певних категорій громадян.

Однією з таких категорій є особи, які отримали статус "тимчасово непридатний" до військової служби. Як повідомляють фахівці порталу "Юристи.UA", військовозобов’язані, які потребують хірургічного втручання або перебувають на реабілітації після операції, можуть отримати відстрочку на кілька місяців.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, протягом цього часу вони мають право на виїзд за межі України для лікування або відновлення.

Юрист зазначає, що особи, визнані тимчасово непридатними до служби строком від 6 до 12 місяців, можуть перетинати кордон за наявності відповідних медичних документів. Це право регулюється пунктом 2-6 Правил перетину кордону громадянами України, а його виконання контролюється військово-лікарською комісією (ВЛК).

Під час оцінки ступеня придатності до служби ВЛК враховує тривалість реабілітаційного періоду та рекомендації лікарів. Це дозволяє особам, які проходять лікування, отримати відстрочку від мобілізації та час для повного відновлення здоров'я, а також тимчасову можливість виїзду за кордон для медичної допомоги.

Нагадуємо, що право виїжджати за територію України можуть такі військовозобов'язані чоловіки:

ті, хто з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (за станом здоров’я);

за сімейними обставинами;

за професією;

з метою допомоги ЗСУ;

держслужбовці.

Проте, перед тим як планувати поїздку за кордон, необхідно ознайомитися з інформацією, яка є на офіційному вебпортал Державної прикордонної служби України.

Раніше "Телеграф" писав, чи підлягають мобілізації іноземці в Україні. Для чоловіків, які мають два паспорти, ситуація інша.